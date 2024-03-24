«Смерть и боль»: посольство РФ о попытках США стереть память о Югославии Посольство России: США пытаются стереть память о бомбардировках НАТО Югославии

Фото: Sasa Stankovic/EPA/TASS

США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть о бомбардировках Югославии со стороны НАТО, которые осуществлялись на указанию Белого дома, говорится в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне в связи с 25-летием начала военных действий НАТО в Югославии. Там отметили, что США «цинично призывают Белград поскорее перевернуть страницу и присоединиться к альянсу, который в свое время принес процветающей стране разрушения, смерть и боль».

Четверть века назад по приказу Белого дома Союзная Республика Югославия подвергалась варварским бомбардировкам, которые продолжались 78 дней. Теперь же США предпринимают тщетные попытки заставить международное сообщество забыть об этом, — следует из публикации.

В посольство подчеркнули, что сегодня ситуация на Балканах остается напряженной, и вину за это несет текущая администрацию США, поддерживающая Приштину и вооружающая самопровозглашенную республику вопреки резолюциям Совбеза ООН.

Совет Федерации РФ на пленарном заседании в марте принял постановление об обращении палат Федсобрания к ООН, парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с 25-й годовщиной агрессии стран НАТО против Югославии. Парламентарии потребовали привлечь виновных к ответственности.