Смерть Алексея Навального: последние новости 23 февраля, что с его телом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля, отбывая наказание в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в ЯНАО. Какие об этом известны последние новости сегодня?

Последние новости о смерти Алексея Навального

Вчера, 22 февраля, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть Навального.

«Говорить об ушедших — либо хорошее, либо ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу. Раз уж вы про это заговорили, посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое чувство, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — отметил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи глав МИД G20 заявил, что Запад не имеет права вмешиваться в дела РФ в ситуации со смертью Навального. По его словам, у западных стран «бревно в глазу» в истории с Джулианом Ассанжем.

Людмила Навальная, мать Алексея Навального, вчера рассказала, что 21 февраля следователи показали ей тело сына в морге Салехарда. По словам женщины, она подписала медицинское свидетельство о смерти. В документе говорилось, что причины кончины Алексея Навального — естественные. После подписания свидетельства, отметила Людмила Навальная, ей по закону должны были выдать тело, но этого якобы не произошло.

Фото: Official White House/Adam Schultz Джо Байден на встрече с Юлией и Дарьей Навальными в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден вчера встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными, женой и дочерью оппозиционера.

«Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными — близкими Алексея Навального, — чтобы выразить соболезнования в связи с их трагической потерей. Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека», — заявил глава Белого дома.

Байден после встречи с родными оппозиционера назвал Юлию Навальную «Йоландой».

«Этим утром я имел честь встретиться с супругой и дочерью Алексея Навального. И то, что я очевидно понял, это то, что Йоланда готова продолжить его борьбу», — рассказал он.

Сегодня временный поверенный в делах России в Болгарии был приглашен на беседу в МИД Болгарии.

«В ходе встречи болгарская сторона предъявила ожидания относительно выяснения причин кончины А. Навального, а также высказала некоторые ангажированные оценки политической обстановки в России в формате уже привычных западных клише. Со своей стороны подчеркнули, что ситуация вокруг А. Навального является исключительно внутренним делом России и любые попытки оказания давления на власти страны являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела. Акцентировали, что прежде, чем делать какие-либо заявления по данному поводу, необходимо дождаться результатов расследования, которое проводится компетентными органами в полном соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в российском посольстве.

Сегодня Байден заявил, что США вводят 500 новых санкций против России «из-за смерти Навального и событий на Украине».

Через некоторое время американский Минфин сообщил о введении санкций против руководителя ИК-3 «Полярный волк», где умер Алексей Навальный.

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