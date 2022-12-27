Российский боец подорвал в окопе гранату, чтобы не попасть в плен

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В Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой раненый боец подрывает в окопе гранату. В описании сообщается, что на кадрах россиянин, который таким образом избежал попадания в плен к украинским военным. Кадры, предположительно, сняты с дрона ВСУ.

На видеозаписи можно рассмотреть, как сначала в окоп с беспилотника падает граната, а после первого взрыва военнослужащий подрывает ручной боеприпас — уже сам.

В начале ноября в Сети распространилось видео, на котором запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетавшие к нему гранаты ВСУ. Позже стало известно, что боец выжил.

Сегодня, 27 декабря, Вооруженные силы России в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей. По сообщению Министерства обороны, удары наносились по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.