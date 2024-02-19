Служебные собаки в России получат FPV-камеры ЦКБР разработал FPV-устройство с камерой и динамиком для служебных собак МЧС

Фото: EMERCOM of Russia via globallookpress.com

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал FPV-устройство, оснащенное видеокамерой и динамиком, для служебных собак МЧС России, сообщил ТАСС глава организации Дмитрий Кузякин. По его словам, при использовании устройства кинолог сможет дистанционно управлять животным при помощи голосовых команд.

FPV — это два радиоканала, канал управления и канал передачи видео. Для четвероногих сотрудников ведомств мы реализовали канал передачи видео. Управление же происходит по «акустическому каналу» — голосом кинолога, — рассказал директор.

Кузякин пояснил, что идея такого устройства родилась у специалистов ЦКБР в ходе сотрудничества с МЧС, когда стало понятно: не всегда кинолог может перемещаться вместе со своими подопечными. При этом собака способна добраться до пострадавших одна, но она не может передать сведения об окружающей обстановке и состоянии потерпевших.

Прибор представляет собой небольшое устройство с динамиком и антенной, которое крепится на груди животного на специальной разгрузке. Кинолог видит то же, что и его напарник, и может давать ему команды.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев говорил, что одной из главных ошибок при дрессировке собак является запугивание питомца. Специалист подчеркнул, что попытки доминировать над животным приводят к непослушанию и агрессии со стороны домашнего любимца. Также подход к дрессировке не должен быть бессистемным. Если отсутствуют правила, питомец не будет понимать, чего от него ждут, уточнил эксперт.