Слуцкий заявил, что РФ не допустит вмешательства в выборы президента Депутат Слуцкий: провокации из-за границы не повлияют на легитимность выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

В России есть механизмы для предотвращения внешнего вмешательства в выборный процесс, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, провокации из-за границы не повлияют на легитимность итогов голосования.

В нашей стране сформирована достаточная правовая база для предотвращения вмешательства извне, в том числе в выборный процесс. Естественно, Запад пытается на разных уровнях предпринимать такие попытки вмешательства. Они фиксируются по линии и СВР, и профильных парламентских структур. Есть четкий инструментарий, в том числе и на законодательном уровне, как им противостоять. Мы не позволим никаким внешним силам дестабилизировать или раскачать ситуацию в России, — сказал Слуцкий.

Он также напомнил, что, согласно Венской конвенции, безопасность загранучреждений должны обеспечивать власти страны пребывания «со всеми вытекающими последствиями для двусторонних отношений». По его мнению, в зарубежных государствах должны это осознать.

В любом случае все провокационные вопли из-за границы, уверен, не смогут повлиять на легитимность результата волеизъявления россиян, — заключил депутат.

Депутат Госдумы Василий Пискарев 14 февраля сообщил о попытках ряда иноагентов, а также представителей экстремистских и нежелательных организаций дискредитировать предстоящие выборы президента РФ. По его словам, они планируют провести в марте акции около загранучреждений МИД России.

Позже Пискарев заявил, что Европарламент задействован в координации сил российской оппозиции для вмешательства в выборы президента России. Как сообщил парламентарий, на площадке ЕП состоялась публичная конференция на тему президентских выборов в РФ, а в ходе мероприятия обсуждались «некие стратегии сопротивления».