Слуцкий назвал вероломным нападение на главу Мурманской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал вероломным актом против всех россиян нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Политик подчеркнул, что «такими же методами террора пользуются украинские неонацисты». Он пожелал губернатору скорейшего выздоровления.

Какими бы ни были его мотивы, агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом, — написал Слуцкий.

«Коммерсант» со ссылкой на близкий к следствию источник ранее сообщил, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора Мурманской области, оказался житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление. «Коммерсант» пишет, что задержанный, предварительно, является сотрудником РЖД и несколько раз привлекался к административной ответственности.

Губернатора Мурманской области оперировали больше часа, информировал главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев. Медик рассказал, что пациент находится в реанимации, и пообещал позже расширить комментарии. По словам Ширяева, Чибису очень повезло, что злоумышленник не задел ножом аорту.