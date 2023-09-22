Провалившись в «контрнаступе», киевские власти решили взять реванш в сфере орфографии и топонимики. Национальная комиссия по стандартизации государственного языка разрешила писать такие названия, как «Россия», «Москва», «Российская Федерация», с маленькой буквы. Правда, в неофициальных текстах. Как говорится, и на том спасибо. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Кто Черное море выкопал
Все началось задолго до присоединения Крыма к России. И даже до появления за подписью тогдашнего президента Кучмы творения под названием «Украине — не Россия».
Началось все с того, что все древние русские князья в один момент стали украинцами. Даже происходившая из Новгорода легендарная княгиня Ольга. Естественно, исправили национальность и у ставшей королевой Франции дочери Ярослава Мудрого Анны, чья судьба стала иллюстрацией «долговременных связей Украины с Европой».
Украинцами называли Илью Репина, Петра Чайковского и даже Антона Чехова. К украинцам отнесли одного из основателей вертолетостроения Сикорского, этнического поляка, который и в Америке считал себя русским националистом.
Что такое Московия
Вот и в интернете появилось видео украинки, которая с любопытством рассматривает карту XVIII века и с удивлением спрашивает, кто знает, что такое Российская империя и Малороссия и где Украина, которую все знают. Видимо, такую карту не успели по недосмотру изъять.
С традиционной географией и топонимикой на Украине также борются отчаянно. Кто-то хочет именовать Россию исключительно Московией, другие предлагают называть свою страну Украина-Русь. И вот венец украинского идеологического творчества — орфографическое «понижение» наших государственных названий.
Конечно, такие потуги сами по себе выглядят комедийно. Отменить большие буквы — не самое большое достижение. Мало того, очевидно, что такие шаги лишь вызывают смех, причем не только в России (с большой буквы), но и во всем мире.
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