Враги Киркорова, Валиева с «Пацаном», морозы в Москве: что будет дальше

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о выступлении под трек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», народный артист России Филипп Киркоров подвел итоги 2023 года долгим тостом, москвичей предупредили о небывалых морозах — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зачем Валиева выбрала для номера саундтрек из «Слова пацана»

Валиева заявила, что ожидала резонанс вокруг своего номера под песню из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Спортсменка подчеркнула в беседе с РИА Новости, что любое ее выступление готовится специально для зрителей.

«Когда мы начали думать насчет показательного номера, Даниил Маркович [Глейхенгауз, тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе] и я совместно предложили эту музыку. Собственно, сразу с этой идеей и согласились. Номер мне очень понравился, считаю, что он правда получился. Резонанс, конечно, ожидала, потому что любой наш номер, любая наша программа делается для зрителей, и, естественно, мы ждем откликов, а иначе зачем. На самом деле получила очень много приятных слов», — сказала Валиева.

Выступление спортсменки состоялось на соревнованиях в женском одиночном катании на чемпионате России. Фигуристка родом из Казани, где происходили события сериала «Слово пацана».

Пользователи Сети тепло отреагировали на программу Валиевой под песню «Пыяла». Поклонники фигуристки отметили, что ее выступление было легендарным и трендовым.

«Нереально красивая программа, сколько раз уже пересмотрел. Кто бы ни ставил эту программу, он гений, а Камила вдвойне гений, так вжиться в образ. Очень, очень понравилась», — написал подписчик фигуристки Сергей.

Другие поклонники выразили Валиевой благодарность за выбор песни. Многие отметили, что им пришелся по душе сериал, и поэтому было особенно приятно услышать главный трек фильма в выступлении спортсменки.

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что Украина не может ничего противопоставить сериалу «Слово пацана», что является большой проблемой. Он отметил в ходе беседы с агентством «Укринформ», что кинолента стала элементом воздействия со стороны России на украинских подростков. Корниенко считает, что Украина должна создать свой сериал, который смог бы воздействовать на умы подрастающего поколения.

«С этим сериалом новым, который сейчас популярен, „Слово пацана“, <...> конечно, тут есть проблема, что нам нечего противопоставить. <...> Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами», — сказал он.

Корниенко добавил, что в настоящий момент на Украине нет возможности создать интересную картину для подростков. Кроме того, уточнил он, за всю историю независимости в стране не создали ни одного хорошего сериала для молодежи.

Киркоров подвел итоги 2023 года

Киркоров произнес длинный тост во время праздничного вечера в своем особняке. Артист опубликовал видео в Instsgram (деятельность в РФ запрещена) и заявил, что 2023 год был замечательным. Он добавил, что полезно, когда тебя «опускают с небес на землю».

«Этот год был замечательным! Он подарил столько встреч, знакомств, эмоций! Лично я, мои друзья запомним 2023-й только с позитивной стороны. Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы все было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем», — сказал Киркоров.

Артист добавил, что 2023 год раскрыл ему глаза на многое. По словам Киркорова, он понял, кто для него друг, а кто — враг. При этом, считает певец, злопыхателей у него немерено.

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем. <...> Этот год очень многое расставил на свои места, раскрыл глаза на многое: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже хватает. <...> Все, что нам дается, дается во имя чего-то. Не „за что мне это“, а для чего. <...>Вы сегодня пришли ко мне в дом. В этом дом хотят многие попасть, но не все могут. <...> Я настоящий, я про правду, я про любовь», — добавил певец.

Речь артиста не произвела впечатления на его подписчиков. В комментариях к посту люди выразили мнение, что слова Киркорова оторваны от реальности.

«Такая пируха на фоне событий в Белгороде. Мы да я, да еще я. Он ничего не понял, ни о чем не сожалеет... Позор», — написал пользователь nadja_7777.

Киркоров встречал Новый год в своем особняке в поселке Мякинино на берегу Москвы-реки. Среди его гостей были замечены продюсер Татьяна Тур, пластический хирург Тимур Хайдаров с семьей, блогер Виктория Шелягова, дизайнер Максим Ситник и другие.

Тем временем генеральный продюсер шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруга Яна Рудковская рассказала в беседе со «Спорт-Экспрессом», что пригласила на выступление мужа Киркорова и Диму Билана, которые ранее подверглись критике из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Продюсер отметила, что певцы ее друзья и она не видит причин не приглашать их.

«Он [Киркоров] наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить: „Галя, у нас отмена“. Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму [Билана]. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», — заявила она.

Киркоров ранее сказал на шоу «Маска» на НТВ, что много лет назад Рудковская спасла его от одиночества.

«Яна меня спасла тогда, у меня была выжженная земля на душе. Я не люблю возвращаться в прошлое, оно было прекрасное, есть что вспомнить. Но на тот момент мне было одиноко, и вот появляется это ясно солнышко. И вспыхнуло что-то такое. Я не знаю, что это было. Вообще, меня в самые тяжелые моменты жизни спасали женщины, начиная от моей мамы, которая меня всегда спасала, заканчивая моей дочерью. И в этой жизни были и Анастасия Стоцкая, и Яночка, с которой у нас были теплые и трепетные отношения. Ее свет согрел, отогрел. И я перешагнул этот этап и пошел дальше», — вспоминал Киркоров.

В Москву пришли самые сильные холода за всю зиму

В ночь на 2 января в Москве температура воздуха опустилась до минус 18,5 градуса, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это самый морозный показатель за эту зиму.

«В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до минус 18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму и на шесть градусов ниже январской нормы», — уточнил специалист.

Тишковец добавил, что самая низкая температура была в Клину, где столбик термометра опустился до минус 25,1 градуса. По мнению синоптика, в ближайшие сутки холод только усилится.

Жителей Подмосковья тоже ждут аномальные морозы в первые дни нового года, сообщает Гидрометцентр России. Из-за возможных морозов в регионе был введен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Предупреждение будет действовать до 08:00 5 января. Синоптики отмечают, что температура воздуха в среднем за сутки будет от 7 до 12 градусов ниже климатической нормы. Также до 08:00 3 января в Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что пик активности метеорного потока Квадрантиды, который станет первым звездопадом года, ожидается в ночь на 3 января. При ясной погоде жители Земли смогут увидеть до 120 «падающих звезд» в час, однако свет Луны после полуночи может помешать наблюдению.

«Лучшее время для наблюдений — с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом. Но условия наблюдения Квадрантид в 2024 году не очень благоприятны», — подчеркнули сотрудники организации.

Специалисты отметили, что искать звездопад нужно над северо-восточным горизонтом. Область вылета метеоров будет располагаться под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

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