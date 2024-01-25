Словацкий политик разгневал украинцев банкой пива с символикой СССР Коц: чиновник из Словакии потроллил украинцев банкой «советского» пива

Фото: Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

Любош Блага

Словацкая газета Dennik N обрушилась с критикой на вице-спикера парламента Словакии Любоша Благу из-за банки пива с надписями «СССР», «День Победы» и георгиевской ленточкой, пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, Благ достойно ответил раскритиковавшим его за символику СССР и ему можно только поаплодировать.

Отвечая на критику противников СССР, словацкий политик заявил, что, «если украинцы против советской символики, не означает ли это, что Украиной управляют бандеровцы, которые считают победу над фашизмом своим поражением?». Блага подчеркнул, что он не собирается прятать подарки с символикой, говорящей о победе над фашизмом. Комментируя эту ситуацию, военкор Коц заявил, что в сегодняшней Европе лишь немногие решаются публично называть вещи своими именами.

Вице-спикеру можно только поаплодировать. Немногие в Европе сегодня решаются публично называть вещи своими именами. Проще следовать линии партии, молчать в тряпочку и по команде «фас!» бросаться на непохожего, — написал он.

Ранее украинские политики раскритиковали папу римского Франциска за слова о величии России, произнесенные на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа. Представитель МИД Украины Олег Николенко в резкой манере назвал слова понтифика «империалистической пропагандой».