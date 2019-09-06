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На председателя ЦИК Эллу Памфилову напал неизвестный. В ночь на 6 сентября он проник на территорию дома, несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту следователем СО ОМВД по г.о. Истра Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по...