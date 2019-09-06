https://static.news.ru/photo/20eef0b0-d093-11e9-afee-fa163e074e61_660.jpgВалерий РашкинФото: Сергей Булкин/News.ru
Представители аппарата правительства РФ раскритиковали высказывания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о втором этапе пенсионной реформы, подразумевающем повышение возраста выхода на пенсию до 70 лет.
Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак, — сообщил источник в кабмине «Интерфаксу».
Ранее, как передавал News.ru, депутат-коммунист рассказал о создании в правительстве РФ рабочей группы по подготовке нового этапа пенсионной реформы. По словам Рашкина, косвенным подтверждением того, что кабмин планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет, является заявление Минздрава о резко выросшей средней продолжительности жизни до 78,5 года у женщин и 68,5 года у мужчин.