Валерий Рашкин Валерий Рашкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представители аппарата правительства РФ раскритиковали высказывания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о втором этапе пенсионной реформы, подразумевающем повышение возраста выхода на пенсию до 70 лет.

Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак, — сообщил источник в кабмине «Интерфаксу».

Ранее, как передавал News.ru, депутат-коммунист рассказал о создании в правительстве РФ рабочей группы по подготовке нового этапа пенсионной реформы. По словам Рашкина, косвенным подтверждением того, что кабмин планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет, является заявление Минздрава о резко выросшей средней продолжительности жизни до 78,5 года у женщин и 68,5 года у мужчин.

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