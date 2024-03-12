Слезы Асти, обращение ГД к бундестагу, крушение Ил-76: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Российская певица Анна Асти объявила о переносе концертов из-за проблем со здоровьем, в Госдуме выразили уверенность в возможности вести взаимовыгодный диалог между Россией и ФРГ после утечки беседы немецких офицеров об атаках на РФ, представитель актера Дмитрия Соколова опроверг его участие в драке, под Иваново рухнул военно-транспортный самолет Ил-76 — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Работа сквозь слезы: Асти берет перерыв

Российская певица Анна Асти объявила о переносе запланированных в марте концертов на апрель. На своей странице в Telegram она сообщила, что причиной этого стали проблемы со здоровьем. По словам исполнительницы, в январе она перенесла операцию на ступнях обеих ног и сейчас физически не может выдерживать двухчасовые выступления.

«Напомню, что в январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. <...> Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель. <...> Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», — написала певица.

Она добавила, что в настоящее время активно занимается своим здоровьем. Певица также не исключила проведения еще одной операции на ногах. Асти подчеркнула, что все купленные на март билеты будут действительны на новые даты, которые объявят позже, после договоренности с площадками.

Артистка 8 Марта дала праздничное выступление на ВДНХ вместе с другими музыкантами, в числе которых Niletto и Леша Свик. Тогда, уточнила певица, многие заметили, что она хромает.

«Я так скучала, так хотела выступать, мы все были так счастливы дать концерт на ВДНХ, и потом отработать частное мероприятие. Но многие ребята заметили, что еще в парке я сильно хромала. <...> Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», — посетовала Асти.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Асти

Обращение к бундестагу: как будут развиваться отношения России и Германии

Государственная дума убеждена, что взаимовыгодный диалог России и Германии может предотвратить прямой вооруженный конфликт между государствами, последствия которого рискуют стать катастрофическими для Европы, заявил NEWS.ru депутат от «Единой России» Алексей Говырин. По его словам, в бундестаге есть политические силы, выступающие за восстановление отношений с Россией. Таким образом он прокомментировал обращение к федеральному собранию ФРГ в связи с утечкой разговора немецких офицеров о нанесении ударов по территории РФ.

«Госдума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией, приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе. Пока есть шансы на то, что у власти в некоторых западных странах все еще есть здравомыслящие люди, со своей стороны Россия будет взывать к их разуму, чтобы предотвратить глобальный катаклизм», — сказал Говырин.

Парламентарий отметил, что блок Сары Вагенкнехт и фракция «Альтернативы для Германии» высказывают позицию за восстановление отношений с Москвой. При этом, по его словам, переговоры офицеров, которые обсуждали ракетный удар по Крымскому мосту, немецкое руководство воспринимает «как будто ничего страшного, как ни в чем ни бывало».

«Они активно делают вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и потихоньку там расследуют сам факт слива этих файлов вместо расследования факта военного. Однако все нормальные люди во власти Германии должны понимать, к чему это может привести — такие нападения на страну, у которой есть ядерное оружие — это то, к чему толкает их власть», — заключил депутат.

12 марта Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров о нанесении ударов по территории России, об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутат назвал действия Германии преступлением и заявил, что оно будет иметь самые тяжелые последствия.

«Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с обсуждением немецким военным командованием нанесения ударов по территории Российской Федерации. <...> Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев», — отметил он.

Володин добавил, что руководство Германии втягивает свою страну в третью мировую войну. Он напомнил, что Россия обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное. Парламентарий призвал граждан ФРГ повлиять на депутатов бундестага и сделать все, чтобы предотвратить трагедию.

«Государственная дума призывает бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима», — заключил парламентарий.

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Звезда «Уральских пельменей» оказался в центре скандала

Потасовку в Екатеринбурге устроил не актер из «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, а другой человек в силиконовой маске хорошего качества, заявил представитель звезды Влад Москалев в беседе с RT. По его словам, артист никогда не матерится, а вся ситуация выглядит как хайп.

«Это был человек в силиконовой маске, совершенно точно. Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился? Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в Сеть выложили», — сказал Москалев.

Так, в Екатеринбурге подростки рассказали Telegram-каналу SHOT, что на них напал с бутылкой актер Дмитрий Соколов. Молодые люди предоставили каналу видео, на котором похожий на артиста мужчина и его знакомый выясняют отношения с несовершеннолетними в районе метро «Геологическая».

Подростки рассказали, что захотели снять комика на телефон, но тот в ответ проявил агрессию. По данным канала, мужчина гулял по городу с практически пустой бутылкой виски в руке и ударил ею одного из молодых людей.

Друг Соколова на опубликованном видео утверждал, что подростки сами провоцировали актеров. При этом на видео молодые люди просили не трогать их и не вырывать смартфон.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дмитрий Соколов

Катастрофа под Иваново: что произошло с Ил-76?

Военно-транспортный самолет Ил-76, выполнявший плановый полет в Ивановской области, потерпел крушение при взлете, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров.

«12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров», — заявили в министерстве.

Ведомство также получило доклад с места происшествия. Согласно ему, предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета. Уточняется, что комиссия Главного командования ВКС России направилась в Иваново для установления всех обстоятельств произошедшего.

Сначала Telegram-канал «112» сообщил, что на месте крушения самолета Ил-76 были найдены останки пяти человек. По информации «112», члены экипажа и пассажиры находились внутри самолета. Telegram-канал SHOT утверждал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

Позднее Telegram-канал SHOT написал, что жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 16 человек, а не 15. По его данным, один человек на борту судна не был зарегистрирован, поэтому публиковалась информация о 15 погибших. Канал уточнил, что останки членов экипажа уже обнаружены.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Telegram-канал Baza также заявил, что пилот разбившегося Ил-76, когда понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома, увел горящий борт от падения на жилой массив. По данным канала, борт рухнул в лесополосе в районе кладбища.

Губернатор Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что оренбургские летчики погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76. Он уточнил, что они служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку. Других подробностей о погибших он не привел.

«На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята», — написал он.

Заслуженный летчик России Юрий Сытник предположил в разговоре с NEWS.ru, что двигатели, используемые на российских военно-транспортных самолетах Ил-76, могут загореться из-за попадания посторонних предметов, в том числе птиц, из-за чего происходит нарушение газодинамической струи в механизме. По его словам, двигатели Ил-76 — очень сложное и дорогое изделие.

«Стоимость четырех двигателей [Ил-76] может доходить до половины самолета. Это высоконапряженные детали с большими температурами и оборотами: топливо, масляные системы, системы охлаждения двигателя. Может от внешнего воздействия — попадание птиц, постороннего предмета на полосе, залетает в двигатель, из-за чего может быть помпаж и пожар. Как правило, это нарушение газодинамической струи в двигателе», — считает Сытник.

Собеседник подчеркнул, что в подобных ситуациях экипаж сначала получает информацию о перегреве двигателя, затем о вибрации или масляном голодании. Далее, подытожил Сытник, автоматически срабатывает первая система пожаротушения, а вторую и третью пилоты активируют вручную.

«Сначала экипаж получает информацию по температуре двигателя, затем идет вибрация или масляное голодание, и только потом пожар. Срабатывает система пожаротушения автоматически: сначала первая ступень, вторую и третью экипаж должен включить вручную», — заявил Сытник.

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