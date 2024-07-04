«Слепили из того, что было»: Коц показал новое изобретение ВС России Военкор Коц показал «пулеметный антидрон», созданный бойцами ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские бойцы показали новое изобретение — пулеметный антидрон. Как отметил журналист, установку «слепили из того, что было», но, по отзывам солдат, она прекрасно функционирует.

Вот десантники из группировки «Днепр» примастрячили на багги свою РЭБ. Установка представляет собой станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибра 7,62 мм с установленным ночным прицелом. <...> Как говорится, мы ее слепили из того, что было. Но, говорят, вполне способна решать свои задачи, — отметил Коц.

На видео один из бойцов рассказал, что изобретение получилось «мощным». Он объяснил, что установка нужна для поддержки боевых машин во время борьбы с дронами. В кадре продемонстрировали, как солдат, стоя на машине с помощью крепления, осуществляет выстрелы сразу из двух пулеметов.

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