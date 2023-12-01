Следующий в Москву Airbus запросил экстренную посадку в Пулково «112»: пилоты Airbus запросили экстренную посадку в Пулково из-за запаха гари

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus рейсом Калининград — Москва готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщает Telegram-канал «112». По его сведениям, пилоты почувствовали в салоне запах гари. Позднее канал сообщил, что борт успешно приземлился в воздушной гавани Северной столицы.

В конце ноября борт авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100 пришлось экстренно сажать в Сочи из-за низкого остатка топлива. Борт с 75 пассажирами дважды пытался приземлиться, однако этого не удавалось сделать из-за сильного ветра во время шторма. Если бы самолет не получилось посадить в третий раз, еще на один круг у него просто не хватило бы ресурсов.

В октябре самолет индийской авиакомпании Air India экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Воздушное судно следовало по маршруту Дели — Лондон. Рейс и пассажира обслужили согласно всем установленным регламентам.

Похожая ситуация произошла в начале июня, когда судно Air India приземлилось в Магадане. Пилоты запросили экстренную посадку из-за технической неисправности.