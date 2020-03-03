https://static.news.ru/photo/5538e9d6-5d18-11ea-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи не обнаружили причинно-следственной связи между неуставными отношениями в воинской части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, и его поступком.

На суде над Русланом Мухатовым, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым, защита просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства его извинения и возмещение материального вреда потерпевшим, пишет «Чита.ру».

На суде Мухатов рассказал, что потребовал от солдат делать упражнения «ловля бабочки» (прыгать с корточек и хлопать в ладоши над головой) и «морская пехота» (бегать на корточках) за то, что не все из них могли выполнить нормативы.

Как писал NEWS.ru ранее, в своём последнем слове Мухатов, прежде утверждавший, что его провоцировали, полностью признал вину и сказал, что раскаивается. Его адвокат Равиль Тугушев сообщил, что защита поддерживает позицию обвинения, хотя ранее просила о наказании в виде полугода службы в дисциплинарной части.