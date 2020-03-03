Следователи не обнаружили причинно-следственной связи между неуставными отношениями в воинской части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, и его поступком.
На суде над Русланом Мухатовым, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым, защита просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства его извинения и возмещение материального вреда потерпевшим,
На суде Мухатов рассказал, что потребовал от солдат делать упражнения «ловля бабочки» (прыгать с корточек и хлопать в ладоши над головой) и «морская пехота» (бегать на корточках) за то, что не все из них могли выполнить нормативы.
Как писал NEWS.ru ранее, в своём последнем слове Мухатов, прежде утверждавший, что его провоцировали, полностью признал вину и сказал, что раскаивается. Его адвокат Равиль Тугушев сообщил, что защита поддерживает позицию обвинения, хотя ранее просила о наказании в виде полугода службы в дисциплинарной части.
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