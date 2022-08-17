Названа причина задержания журналиста «МК» Сперанского МВД: следователей интересовали контакты журналиста «МК» Сперанского с Telegram-каналом «ВЧК-ОГПУ»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе допроса журналиста «Московского Комсомольца» Льва Сперанского следователей и оперативников МВД интересовали его контакты с Telegram-каналом «ВЧК-ОГПУ», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Формальным поводом для обыска и допроса Сперанского стало дело о клевете на предпринимателя Алишера Усманова и вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Формальным поводом для обыска и допроса Сперанского стало уголовное дело о вымогательстве у бизнесменов Кинеса Ракишева и Алишера Усманова, возбужденное в 2018 году. Но на самом деле оперативников и следователей интересовали возможные контакты журналиста с Telegram-каналом «ВЧК-ОГПУ». У него изъяли смартфон и ноутбук, которые до сих пор Сперанскому не возвращены, — говорится в сообщении.

По словам журналиста, интерес со стороны правоохранительных органов связан с его профессиональной деятельностью, так как он занимался расследованиями по криминальной тематике. После беседы со следователем Сперанский заявил, что его «допрашивали по делу, возбужденному в 2018 году, где фигурируют очень известные люди». Сперанский, по его словам, никогда не контактировал с этими людьми.

Накануне коллеги Сперанского собирались писать заявление в полицию после его исчезновения. Позже стало известно, что журналиста задержали и доставили на допрос. Он рассказал, что на него оказывали физическое и психологическое воздействие, грубо обращались, не давали вызвать скорую беременной жене, а также связаться с адвокатом. Вечером того же дня его отпустили.