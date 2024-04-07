Следовавший из Москвы в Орск самолет развернули в небе ТАСС: следовавший из Москвы в Орск самолет развернули в небе в сторону Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Москвы в Орск, развернули во время полета, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным агентства, сейчас самолет направляется в сторону Тольятти, о причинах изменения маршрута пока ничего не известно.

Самолет «Аэрофлота» Su-1060 Москва — Орск развернулся и следует в Тольятти. Причина пока непонятна, — говорится в сообщении.

При этом в Росавиации рассказали, что оба аэропорта Оренбургской области (в областном центре и в Орске) работают в штатном режиме. В ведомстве добавили, что следят за ситуацией в регионе.

Аэропорты Оренбуржья работают штатно. Оба аэропорта работают штатно. Специалисты Росавиации мониторят ситуацию, в случае необходимости проактивно и оперативно будут приняты все необходимые меры реагирования, — отметили в ведомстве.

Ранее самолет Boeing 777 российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки. Экипаж объяснил маневры «техническими причинами» и вернул пассажиров в терминал аэропорта. Свыше 400 пассажиров вернули в терминал, где они ожидали вылета более четырех часов. В аэропорту путешественникам объяснили, что борт неисправен.