Следователи обнаружили место минирования фуры для взрыва на Крымском мосту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Следователи провели проверку сотрудников компании «Агро Бизнес», принимавших в Армавире груз, взорвавшийся на Крымском мосту 8 октября. По данному делу было допрошены директор компании Самвел Азатьян и двое его сыновей. Именно со склада их компании водитель фуры забирал смертоносный груз.

По данным газеты «Московский Комсомолец», семейная компания существует уже 20 лет, основными делами занимаются отец и старший сын. Принять груз с упаковочной пленкой их попросил младший сын — юрист, живущий в Симферополе. По его словам, к нему обратился друг и попросил принять груз в Армавире на один день и затем отгрузить его перевозчику. Глава семейства согласился, так как место на складе имелось.

Как рассказал старший сын, доставившая груз фура имела иностранные номера.

Водитель протянул мне кипу накладных, чтобы я поставил подпись, но я ему их отдал обратно. Зачем мне читать и подписывать чужие документы? Отец с братом договорились, я помог, — пояснил он.

На следующий день пленка была передана перевозчику, а еще через день в фирму пришли сотрудники правоохранительных органов с проверкой.

Владельцы компании прошли проверку на полиграфе и после общения со следователем были отпущены. В настоящее время оперативники устанавливают личность знакомого младшего сына, который попросил принять груз.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.