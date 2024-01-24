Следователи начали осматривать место крушения Ил-76 под Белгородом

Фото: ТАСС

Сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру места крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. На борту находились 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Иные подробности происходящего на месте крушения не раскрываются. Следственный комитет пока не давал оценку трагедии.

Тем временем Минобороны РФ ранее заявило, что военный самолет Ил-76, перевозивший пленных ВСУ в Белгородскую область, был поражен Вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса. Ведомство также назвало произошедшее с Ил-76 терактом.

Ведомство указало, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины. Как сообщает МО, обмен был заранее обговорен обеими сторонами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж Ил-76 пожертвовал собой и увел воздушное судно в поле, чтобы не дать ему упасть на село Яблоново Белгородской области. По данным канала, у пилотов было примерно 40 секунд, чтобы спастись и выпрыгнуть с парашютом, но тогда самолет рухнул бы на населенный пункт. В публикации говорится, что атака на борт была осуществлена американским ЗРК Patriot.