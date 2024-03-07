Сладков опубликовал список бойцов ВСУ, которых могут обменять на пленных РФ Сладков: РФ предлагает Украине обменять 351 пленного ВСУ на российских пленных

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале опубликовал список пленных ВСУ, которых могут обменять на плененных Киевом российских военных. По словам военкора, власти Украины перестали строить планы по обмену пленными после инцидента со сбитым украинскими средствами ПВО самолетом Ил-76, в котором находились десятки солдат ВСУ. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Сладков опубликовал список всех 351 пленного бойца ВСУ и призвал родственников этих людей задуматься, почему Киев не спешит вызволять из плена.

Теперь мы вынуждены обнародовать списки украинских пленных, которых готовы поменять — Киев, как воды в рот набрал. Вот теперь украинские родственники, ищите в списке своих солдат, и спрашивайте со своих главных, почему ваших сыновей-мужей-братьев или отцов не возвращают вам, — написал военкор.

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В ведомстве также сообщали, что воздушный борт был сбит с территории Украины из ЗРК Patriot американского производства.