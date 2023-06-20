Сладков заявил о планах ВСУ захватить Шебекино: что пишут военкоры 20 июня Что обсуждают военкоры сегодня в Telegram-каналах

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Контрнаступление ВСУ завязло в эшелонированной обороне России или это только подготовка к большой операции? Западные танки — опасная сила или трофеи для российских солдат? Что такое «ползучее наступление»? Кто и зачем взорвал дамбу Каховской ГЭС? В чем провинилась Чулпан Хаматова и есть ли на Украине пророссийское подполье? Что обсуждают военкоры сегодня в Telegram-каналах — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный: ВСУ сдаются в плен под Кременной

Украинская армия активизировалась на линии Сватово — Кременная в ЛНР, сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

«Силами подразделений 42-й, 63-й и 67-й бригад ВСУ попытались взломать нашу линию обороны у Кременной. Было около 10 атак, все отбиты. ВСУ понесли потери, были отброшены и сейчас проводят перегруппировку. Часть личного состава противника, чтобы не принимать участие в мясорубке, сдалась в плен», — написал он в Telegram.

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Colonelcassad: что такое «ползучее наступление»

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин пишет о новой тактике ВСУ — «ползучем наступлении». Этот термин ранее использовали украинские Telegram-каналы.

«Подтверждаем, противник успешно, не побоимся этого слова, ползуче наступает прямо под снаряды ВС РФ. Новое слово в военном искусстве — пока часть подразделений противника тестируют на себе минные поля и удары авиации на Запорожье, другая часть — в ползучем режиме ловит снаряды у Артёмовска», — констатирует эксперт.

Фото: МО Украины

Репортер Руденко: Киев попросит о переговорах до конца года

Спецкор ВГТРК Андрей Руденко полагает, что союзники не станут передавать F-16 ВСУ, так как все самолеты все равно будут сбиты. Военкор считает, что без западной техники Киев не продержится до конца года.

«Партнеры Украины не хотят рисковать своими самолетами. Наступление с хваленными танками Leopard показало им, что и F-16 будут падать. Здесь ничего личного — просто бизнес. К Новому году Киев пойдет на приемлемые для России договоренности. Другими словами — капитуляция», — прогнозирует Руденко.

Даниил Безсонов: ВСУ готовятся форсировать Днепр

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ несколько дней ведут артподготовку по левому берегу Днепра в Херсонской области. Это может говорить о том, что планируется десантная операция, предполагает он.

«Поступает информация, что ВСУ подготовили не один десяток плавающей бронетехники, значительное количество катеров и пытаются перебрасывать свои ДРГ на наш берег. Есть риск, что противник предпримет наступательные действия в Херсонской области», — считает Безсонов.

По его мнению, разрушение дамбы Каховской ГЭС поможет проведению десантной операции в Херсонской области.

Александр Сладков: Шебекино может сыграть роль в избирательной кампании Байдена

Военный журналист Александр Сладков считает, что успех контрнаступления в понимании Киева — сдвиг линии фронта на юго-восток, чтобы города на подконтрольных РФ территориях попали в зону поражения систем HIMARS.

«Для Украины было бы великолепным выйти на такую линию фронта, которая обеспечит стабильный обстрел HIMARS всей освобождённой территории: от донбасского Мариуполя до крымского Чонгара. На такой линии фронта Украине будет достаточно комфортно находиться длительное время», — пишет Сладков.

Еще одной целью Украины может стать захват населенного пункта в России, предполагает Сладков. Чтобы улучшить позиции Киева на потенциальных мирных переговорах и продемонстрировать союзникам результат.

«В избирательной кампании Байдена Шебекино будет звучать совсем не так, как Урожайное. Такое малое, по военным меркам, продвижение обеспечит Украине годы дальнейшего спонсирования войны из-за границы», — полагает Сладков.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

WarGonzo: ВСУ оттеснили на окраины Пятихаток

Боевые действия в районе поселка Пятихатки в Запорожской области продолжаются, передает проект WarGonzo. В населенном пункте остаются группы противника, которые оказывают сопротивление, утверждает Telegram-канал. Минобороны эту информацию не комментировало.

«ВС РФ бьют реактивной и ствольной артиллерией по противнику в районе Пятихаток. Украинские войска периодически производят ротации, а в условиях сильных обстрелов отводят часть личного состава в близлежащие лесополосы. В населенном пункте остались группы противника, оказывающие сопротивление, но, по информации наших источников, их оттеснили на окраину села», — сообщает WarGonzo.

«Чулпан Хаматова доказывала, что Россия — что-то неприличное»

Военкор Андрей Медведев не согласен, что уехавшим из России из-за СВО артистам нужно позволить вернуться. С таким призывом ранее выступил режиссер Константин Богомолов.

«Очень простой пример — Хаматова. Её русофобия и отношение к государству секретом никогда не были, хотя она особо и не выпячивала это. <...> Но искренность, с которой Чулпан Хаматова давала интервью латвийским СМИ, где изо всех сил пыталась доказать, что она своя, что Россия — это нечто неприличное, равно как и её выступления на антироссийских митингах, создают ситуацию, когда не очень понятно, как ей возвращаться, и самое главное, зачем», — рассуждает Андрей Медведев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Чулпан Хаматова

«Русский тарантас»: «В партизанскую войну можно играть вдвоем»

Военкор Дмитрий Стешин рассказывает о группах пророссийских партизан — подполье в Николаеве и «Малороссийской освободительной армии» (МОА), которые действуют на подконтрольной Украине территории.

«Украине, пока медийно, показывают, что в диверсионную войну могут играть обе стороны. Появление „подполья Николаева“ и МОА совпало по времени <...>. Вообще, все это нужно было делать еще год назад, когда началась фаза стагнации. Был бы рад, если бы оба парамилитарных формирования оказались нашими и реальными», — предполагает Стешин.

Координатор подпольного движения Николаева Сергей Лебедев сообщил, что по наводке активистов было уничтожено до 80 единиц техники ВСУ.

«Старше Эдды»: конфликт приобретает затяжной характер

Telegram-канал «Старше Эдды» сделал два вывода из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об исчерпании арсеналов Альянса.

«Если Запад все еще хочет „победы Украины на поле боя“, то к поставкам должны более активно включиться США — они дали больше, чем другие, но меньше, чем могли», — полагают авторы «Старше Эдды».

Фото: МО Украины

Второй вывод касается характера конфликта.

«Конфликт явно приобретает затяжной характер, и тут выиграет тот, кто лучше сможет подготовиться к длительным боям с соответствующим расходом оружия и боеприпасов. Сейчас в НАТО будут делать основную ставку на покупку вооружений у третьих стран, но набор решений в этом случае тоже довольно скуден. Возможности НАТО одновременно восполнять свои арсеналы и продолжать поставки на Украину существенно ограничены», — отмечает «Старше Эдды».

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