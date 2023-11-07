Сладков заявил о нерентабельности перевода экономики РФ на «военные рельсы»

Переводить всю экономику России на «военные рельсы» — нерентабельно, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Тем не менее, отмечает он, стране нужен гигантский боевой потенциал, чтобы добиться целей спецоперации.

Я понимаю, что переводить всю экономику России на военные рельсы — нерентабельно. Это как строить гигантские города для кратковременного проживания. Война закончится, что с этим потом делать? Но, тем не менее. Нам нужен гигантский боевой потенциал, чтоб выиграть, — написал журналист.

Он отметил, что Киев с самого начала СВО принял вариант изматывающего противостояния с Россией, как основной, и продолжает придерживаться сценария. По его словам, Вооруженные силы Украины свое контрнаступление не остановили и продолжают втягивать российские войска в контактные бои. Однако, как заметил Сладков, в стратегии ВС РФ также нет сомнений. В стране не осуществляется мобилизация, строятся заводы для дронов, увеличилось производство снарядов. Это, на его взгляд, говорит о том, что командование не собираемся побеждать только за счет людей.

Накануне военный корреспондент Александр Коц, заявил, что украинское контрнаступление завершилось спустя полгода, так и не ознаменовавшись прорывами ни на одном из значимых направлений. По его прогнозам, еще одно крупное наступление Киеву сейчас не по силам.