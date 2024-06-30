Сладков заявил о грядущей «адской работе» после завершения СВО Военкор Сладков: после завершения СВО предстоит адская работа по разминированию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После завершения спецоперации предстоит гигантская работа по разминированию местности, написал военкор Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, это адский труд, с которым не справиться в одиночку. В связи с этим уже началось формирование частных компаний, которые смогут присоединиться к этому делу.

Причем это будет гуманитарное разминирование, к результатам которого огромный перечень требований. Фактически все поля придется вычищать от металла. Это адская работа, противоминный центр МО РФ один с этим не справится. И уже сейчас формируются частные компании, чтоб включиться в разминирование (лицензии, утвержденные спецслужбами места складирования), — сообщил Сладков.

Жизнь после спецоперации будет поделена на до и после, отметил военкор. По его словам, те, кто понимают, что хотят жить в новой стране, уже сейчас должны планировать, что они будут делать после СВО.

Ранее сообщалось, что Ростех передал саперам усовершенствованные бронежилеты для работы в новых регионах России. «Оберег-С», в отличие от аналогов, легок, мобилен и имеет большую площадь защиты от осколков. Уточняется, что вес экипировки составляет всего пять килограммов, что позволяет саперам затрачивать больше времени на разминирование территорий.