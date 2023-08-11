Сладков: Запад сам родил в лице РФ топор, который будет рубить им голову

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Североатлантический альянс и страны Запада осознали, что создали в лице России топор, который будет рубить им головы, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ем сильнее Россия становится, «тем больше робких соратников, способных впоследствии образовать антизападный военный союз».

Скорее всего, Запад понял: экономически мы не упали, в военном отношении быстро разворачиваемся в большого боевого монстра (+ЯО), они сами рождают в нашем лице топор, который будет рубить им голову, — написал Сладков.

Он добавил, что НАТО не идет «в свой последний и решительный бой». По мнению военкора, Украина — это временный фактор, который не самовосстанавливается. Сладков подчеркнул, что Украина для войны с Россией является одноразовым, но козырным фактором.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США не жалеют «кровавого украинского сала». По его словам, только капитуляция поможет Украине прийти к миру, однако этому мешают США, желающие безраздельно властвовать, ради чего не жалеют украинцев.

Польское издание Rzeczpospolita ранее написало, что основная проблема Украины заключается в том, что она слишком зависима от внешних факторов и не может сама решать свою судьбу. По мнению журналистов, Киев лишился самостоятельности, когда оказался в зависимости от поставок западного вооружения.