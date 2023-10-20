Сладков задался вопросом о генеральских ротах в зоне СВО Сладков удивился, что в зоне спецоперации до сих пор нет генеральских рот

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков удивился, что в зоне спецоперации до сих пор нет, так называемых, генеральских рот. В своем Telegram-канале он написал, что знает людей, которые собрались бы в «кардио-взводы», и недавно он встретил таких бойцов на передовой.

Я удивлен, что этого (создания кардио-взводов. — NEWS.ru) еще не произошло. Знаю много достойных, в недавнем прошлом действующих генералов, которые, если Родину припечет, обязательно пойдут воевать, — написал Сладков.

По его словам, на этой неделе он общался с генералами, служащими в добровольческом корпусе «Редут». Сладков охарактеризовал их как «классных мужиков! без «пушистого поведения», придерживающихся норм фронтового приличия. По словам военкора, бойцы обращались к общественникам с инициативой создать офицерский батальон, однако им отказали.

Журналист подчеркнул, что в «возрастном взводе» служат отнюдь не повара и сантехники,. По его словам, бойцы в таких подразделениях — это «воюющие старички».

В конце сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что число россиян, добровольно поступающих на военную службу по контракту, значительно увеличилось. По его словам, из-за увеличения числа желающих служить в армии руководство Минобороны РФ расширило штат инструкторов, работающих с кандидатами.