Сладков выделил три актуальные цели СВО Сладков: целями для ВС России являются окружение Харькова и взятие Курахова

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков назвал три наиболее актуальные цели в рамках проведения СВО на Украине, одной из которых является взятие Курахова и отсечение Угледарской группировки ВСУ от основных сил. В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что российские военные, несмотря на ожесточенное сопротивление украинской армии, по-прежнему идут вперед.

Сладков считает, что приказы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о нанесении ударов по Белгородской области отвлекают ВС России от окружения Харькова. Взятие города в кольцо, по его словам, является еще одной важной целью на текущем этапе конфликта.

Третьей целью российских военных, по мнению военкора, является взятие под контроль Часова Яра и дальнейшее закрепление в городах Донбасса. Речь идет о таких населенных пунктах, как Дзержинск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Часов Яр полностью перейдет под контроль ВС России к концу апреля — началу мая. Он также не исключил, что ВСУ продолжают постоянно перебрасывать в населенный пункт подкрепление. Минобороны РФ данную информацию пока не прокомментировало.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее сообщал, что командование ВСУ подтягивает резервы для контратаки в районе Часова Яра. Согласно его сведениям, украинские войска применяют большое количество FPV-беспилотников на данном участке и готовятся к активной обороне. При этом в самом городе ВСУ занимают подвалы, которых там очень много.