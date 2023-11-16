Сладков указал на снижение боевого потенциала ВСУ в зоне СВО Сладков: по многим признакам потенциал ВС РФ превосходит возможности ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Военный потенциал российских войск растет, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Журналист отметил, что одновременно с этим потенциал ВСУ снижается, поэтому сейчас задача РФ — дождаться наиболее подходящего момента для окружения намеченных украинских городов. По мнению Сладкова, ими могут стать Херсон и Запорожье, а также Харьков и Николаев.

Я так понимаю, наш потенциал растет, потенциал противника, по многим причинам и признакам, падает, — отметил военкор.

Ранее Сладков сообщил, что российских военнослужащих на фронте поддерживают не мысли о скорой победе и доме, а желание получить сатисфакцию. По словам военкора, иные мысли отвлекают и расслабляют солдат от главного — стремления «доделать дело», поэтому «многие даже не достают из кармана фото родных». Ситуация, складывающаяся на фронте, не располагает к лишней радости и мыслям о том, как «все так круто и лихо», резюмировал журналист.

Ранее Сладков заявил, что английские военные перенимают приемы российских коллег в зоне специальной военной операции. По его словам, в Великобритании сейчас идет обучение, в ходе которого «обобщается опыт СВО и проверяются разнообразные новинки».