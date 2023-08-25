Сладков сравнил ЧВК «Вагнер» с Минобороны: что пишут военкоры 25 августа Военкоры рассуждают о ключевых событиях СВО

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» в освобожденной части Артемовска

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали основные события специальной военной операции на Украине. Сладков назвал плюсы и минусы ЧВК «Вагнер» в сравнении с российской армией. Поддубный рассказал про компанию Рината Ахметова, которая поставляет реалистичные макеты вооружений ВСУ. Коц заявил, что инициатива передачи конфискованных плавсредств для нужд СВО «забуксовала». Что пишут военкоры 25 августа — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный: «Компания Ахметова поставляет ВСУ макеты орудий»

Военный корреспондент Евгений Поддубный пишет, что компания украинского олигарха Рината Ахметова поставляет ВСУ реалистичные модели вооружений для «обмана» российской артиллерии и дронов-камикадзе.

«Макеты, полностью повторяющие внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий, в количестве 250 единиц, ВСУ передала компания олигарха Ахметова, являющая постоянным спонсором украинских войск. Среди „подопечных“ Ахметова и боевики „Азова“ (организация признана террористической, деятельность запрещена)», — подчеркнул Поддубный.

Фото: metinvest.media Макеты украинской военной техники

Александр Коц: «Заглохла история с передачей конфиската фронту»

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что инициатива с передачей конфискованных у браконьеров лодок для нужд СВО, по его наблюдениям, «заглохла». В начале июля военкоры обратились к властям Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой проработать механизм передачи арестованных плавсредств подразделениям ВС РФ, которые обороняют левый берег Днепра.

«Как-то заглохла история с передачей конфиската фронту. На инициативу ряда военкоров и военных каналов, помнится, откликнулись несколько глав регионов. Даже Дмитрий Медведев высказался за разработку механизма передачи армии конфискованной техники в целом и моторных лодок в частности. Сегодня вот увидел новость, что Астрахань передает моторки. Но это новые плавсредства, а не конфискат браконьеров. Может быть передача все-таки происходит не в публичном пространстве», — предположил журналист.

Андрей Руденко: «Артиллерия разнесла позиции ВСУ»

Военный репортер Андрей Руденко призвал украинских военнослужащих «идти домой» и «не умирать за президента Украины Владимира Зеленского».

«Наша артиллерия разнесла позиции ВСУ, часть солдат киевского режима успели убежать. Украинский солдат, иди домой, тебе не надо умирать за Зеленского, который предал, а главное, продал вас вместе со страной», — подчеркнул Руденко.

Фото: МО РФ

Илья Крамник: «В России в 2000-х показывали макеты вооружений, но над этим смеялись»

Военный аналитик Илья Крамник, комментируя информацию о передаче ВСУ макетов вооружений для «обмана» артиллерии и дронов ВС РФ, напомнил, что подобные разработки появились в России еще в 2000-х годах, но не были восприняты всерьез.

«Когда наши на „Интерполитехе“, МВСВ, RAE, и других профильных выставках в 2000х еще начали показывать макеты разного рода, от шуточек прогрессивной публики про „надувные танки“ проходу не было. И объяснять про маскировку и прочее было бесполезно — „со спутника/беспилотника все увидят, с живой техникой не спутают“. Люди посообразительнее, конечно, не смеялись — прикидывали необходимое дополнительное оборудование для создания правдоподобной ИК и РЛ-сигнатуры. Интересно, над украинскими макетами прогрессивная публика также искрометно шутит, или с деловым видом кивает, воздавая должное сообразительности ВСУ», — поинтересовался Крамник.

Фото: metinvest.media Макеты украинской военной техники

Александр Ходаковский: «Пригожин был способен на неожиданные поступки»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский прокомментировал крушение самолета связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области.

«Царство Небесное Пригожину, но даже он при демонстрации предельной преданности президенту оказался способен на непредсказуемые поступки. Получается, до конца уверенным нельзя быть ни в ком, а значит — лучше повременить с решениями, которые имеют долгосрочные последствия. Что вскрылось в истории с Суровикиным, который считался фаворитом и стоял едва ли не первым в очереди на перемещение? Может, ничего и не вскрылось, и человека просто вывели пока из игры, чтобы не усиливать напряженность, а может, за внешним образом скрывалось что-то, вызвавшее опасение. Сложная страна со сложными настроениями в сложной обстановке — это сейчас мы», — написал Ходаковский.

Александр Сладков о плюсах ЧВК «Вагнер»: «Все подчинено извлечению прибыли»

Военный корреспондент Александр Сладков назвал ЧВК «Вагнер» эффективной организацией, в которой «все подчинено извлечению прибыли», а все лишнее «выкинуто из системы управления».

«Все подчинено извлечению прибыли, прибыль — главный продукт, и в этом я вижу плюс. Все лишнее — долой! Лишнее выкинуто из системы управления, из перечня повседневных и глобальных задач, из штатной структуры. Нужны, допустим, именно такие рации „Вагнеру“? К черту проволочки! Сегодня же закупить и раздать штурмующим отрядам, никаких НИОКРОВ, никаких утверждений этого решения на „межгалактическом совете генеральских командиров“. Нужны вот такие винтовки? Купить и завтра же начать применять. Все просто. Секрет „Вагнера“ в тончайшей организации структуры и процесса, единой корпоративной идеологии и вниманием к каждому бойцу», — считает Сладков.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Военкор напомнил, что армия США также построена на модели бизнес-корпорации. Российская армия консервативна, полагает журналист, если бы в ней была дисциплина — «казуса в сравнении ЧВК и МО не было».

«Наша армия — это военные училища и академии, это масса глобальных задач от безопасности Арктики до Космоса, от воздушного и подводного патрулирования Атлантики до работы военных атташе по всему миру. МО не штурмует один город и не решает локальные задачи в Африке и на Востоке. МО РФ — это глобальная организация с мощнейшим ядерным арсеналом, и консерватизм есть субстанция стабильности, а это главное», — подчеркнул Сладков.

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