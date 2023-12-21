Сладков сделал неожиданное заявление о погибшем в Марьинке солдате Военкор Сладков: информация о гибели солдата Рудакова в Марьинке не подтверждена

Фото: Социальные сети

Роман Рудаков

Военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале сообщил, что информация о гибели военнослужащего Романа Рудакова в ходе боев в Марьинке пока официально не подтверждена. По его словам, бойца не видели ни плененным, ни убитым.

Ситуация такова: ДНК найденных тел наших ребят-пехотинцев с ДНК его родных не совпадает. Убитым и пленным Романа никто не видел. Вся местность осмотрена офицерами, нашедшими камень (ФИО и позывные знаю), сейчас идет более детальный досмотр. Командир полка с первого доклада держит тему на контроле, — сообщил Сладков.

Военкор уточнил, что Рудаков пока числится пропавшим без вести. Журналист добавил, что судьбе каждого такого солдата будет уделено внимание, как и их семьям.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал поручение выполнить последнее желание Романа Рудакова, которое тот оставил на стене дома перед штурмом Марьинки. Надпись гласила: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Вместе с тем губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил местной администрации оказать всю необходимую помощь семье военнослужащего. По словам губернатора, родственников солдата уже навестили мэр Батайска Роман Волошин и представители Министерства обороны России.