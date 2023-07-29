Военкоры разобрали разгром колонны ВСУ российским танком-одиночкой «Военная хроника»: место, где российский танк уничтожил колонну ВСУ, было изучено заранее

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военная хроника» назвал видео боя российского танка с колонной бронетехники ВСУ примечательным по нескольким причинам. По данным канала, разгром ВСУ связан с непрофессиональными действиями украинских военных, также сыграл факт неожиданности. Авторы публикации убеждены, что ВС России ожидали продвижения ВСУ по этой дороге и были готовы к этому.

В первую очередь авторы отметили движение колонны ВСУ по узкому заминированному коридору без достаточной огневой поддержки.

Кроме того, место заранее было изучено российскими военными, при этом российский танк Т-72Б3 прибыл на позицию минутами ранее. По данным «Военной хроники», это свидетельствуют о том, что место, где оказались ВСУ, было заготовлено в качестве огневого мешка.

По мнению военкоров, украинские военные также не ожидали встретить сопротивления на данном участке, ошибка ВСУ состояла в том, что они должны были сразу же открыть ответный огонь, а не пытаться выяснить, откуда по ним стреляют, но украинские военные продолжали сидеть в подбитых бронемашинах в надежде, что их прикроют сослуживцы на танках.

По данным «Военной хроники», в этом бою ВСУ потеряли восемь единиц техники и 50 человек личного состава.

В Сети ранее появилось видео, на котором российский танк в одиночку встретил украинскую колонну техники на Запорожском направлении. Судя по опубликованным кадрам и комментариям наблюдателей, один российский военный при поддержке артиллерии уничтожил два танка и шесть броневиков ВСУ.