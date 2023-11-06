Сладков рассказал, почему обороной Авдеевки руководит генерал Тарнавский Сладков: Тарнавский назначен на оборону Авдеевки из-за позиции по ее сдаче ВС РФ

Фото: МО Украины

Обороной Авдеевки руководит генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский, заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский назначил его как противника срочной сдачи города российским войскам.

Это сейчас один из главных противников командования нашей наступающей Донецкой группировки. Говорят, Залужный (главный военный Украины) настаивает на срочной сдаче Авдеевки. Президент Украины Зеленский, напротив, решил стоять в Авдеевке до конца, и назначил сторонника этой же идеи генерала Тарнавского оборонять этот укрепрайон, — написал военкор.

То, в каком контексте Тарнавский войдет в историю, станет известно в течение недели, отметил Сладков. Военкор посоветовал гарнизону Авдеевки отойти в сторону, поскольку российские военные из-за потерь боевых товарищей «бывают очень злы к обороняющимся».

Ранее Сладков заявил, что жители Донбасса проявили уникальную сознательность в момент подъема «русской весны». По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик живет очень необычный народ.

До этого военкор поделился мнением о том, что Россия без многонациональности невозможна. Он подчеркнул, что в зоне специальной военной операции на Украине угнетаемых русских защищают также и представители других национальностей. Однако для Запада, по его словам, «мы все русские», и в этом заключается суть России.