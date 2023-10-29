«Это уже дети понимают»: Сладков рассказал о сверхцели спецоперации Сладков: без выхода к границам с НАТО задач СВО не выполнить

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Без выхода российских сил к границам с НАТО задачи СВО окажутся невыполненными, сообщил в Telegram военкор Александр Сладков. Он отметил, что России пора «не стесняться» в выборе методов ведения специальной военной операции.

Нам прямо к Польше пройти надо, ибо без контроля границы с НАТО никаких задач СВО мы не выполним. Это уже дети понимают, — написал он.

Ранее Сладков высказал мнение, что битва за Донбасс разгорается с новой силой. Военкор указал на активные боевые действия под Авдеевкой, назвав взятие города важнейшей задачей для ВС РФ.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что главным условием полного окружения и разгрома группировки ВСУ в Авдеевке является отсечение украинской армии от любого снабжения: боеприпасами, продовольствием, топливом, а также срывы попытки ротации. По его словам, в Авдеевке сосредоточено до 10 тысяч украинских бойцов.

По его мнению, руководство РФ сообщит о взятии Авдеевки неожиданно для россиян, так как, не исключил Дандыкин, Минобороны России не упоминает в сводках населенных пункт, что дать военным «спокойно работать». По его словам, армия Украины за последние восемь лет создала в Авдеевке сеть подземных коммуникаций.