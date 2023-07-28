Сладков: ВСУ заваливают трупами своих солдат подступы к позициям РФ Военкор Сладков: линия фронта на Ореховском направлении контролируется ВС России

Фото: МО РФ

Военкор Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что линия фронта на Ореховском направлении в Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России. По его словам, ВСУ активно действуют на этом направлении. Корреспондент отметил, что фронт усеян трупами украинских военнослужащих на подступах к позициям российских войск. Он добавил, что ВСУ также теряют свою технику в попытке продвинуться.

Запорожье, Ореховское направление. Линия фронта наша. Противник действительно усилил натиск. Мужики наши бьются, как львы. ВСУ заваливают трупами своих солдат и подбитой техникой подступы к нашим позициям, — написал он.

Ранее в Минобороны сообщили, российские военные отбили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении. В ведомстве добавили, что ВС РФ смогли удержать свои позиции, при этом были уничтожены 22 танка, 10 БМП, более 100 украинских военнослужащих.

Военкор Дмитрий Стешин ранее рассказал, что ВС России смогли уничтожить 25 единиц бронетехники ВСУ на Запорожском фронте. Он также сообщил об успешных действиях российской армии в районе населенного пункта Работино.

26 июля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные отразили две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино, при этом украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники, в том числе 21 танк.