«Дела совсем кислые»: Сладков оценил положение ВСУ под Клещеевкой Сладков: дела у ВСУ под Клещеевкой идут плохо

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ под Клещеевкой упали духом, это заметно по их переговорам, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, дела украинской армии на этом направлении идут «совсем кисло». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

А под Клещеевкой у противника дела совсем кислые. Мы владеем высотами, зачищаем опорный пункт «Остров». <...> По переговорам украинские солдаты там совсем приуныли, — написал журналист.

Сладков также выразил уверенность, что Клещеевка в ближайшее время перейдет под контроль российских сил. По его словам, в боях задействованы спецназ и штурмовики Минобороны РФ, на месте беспрерывно работает артиллерия.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили две атаки 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки. По его словам, штурмовые группы противника потеряли там до 175 человек убитыми и ранеными.

До этого Астафьев сообщал, что российская группировка войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировала порядка 270 военнослужащих ВСУ и две бронемашины. По его словам, российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка. Также были отбиты три атаки украинских штурмовых групп.