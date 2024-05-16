Сладков рассказал историю бойца ВСУ, которого вернули на фронт после плена Сладков: погиб боец, которого ВСУ вернули из плена и снова отправили на фронт

Фото: МО Украины

Погиб солдат Вооруженных сил Украины Владислав Морозов, которого вернули из плена и снова отправили на фронт, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, тело бойца ВСУ нашли спустя три месяца после обмена военнопленными. Журналист также опубликовал видео допроса Морозова российской стороной.

Этого бойца взяли в плен бойцы 5-й бригады в Красногоровке. Через три месяца документы Морозова изъяли из экипировки погибшего украинского солдата. Получается, Морозова обменяли, а Украина его снова отправила на фронт, опять в Красногоровку. Там его и убили, — написал Сладков.

Морозов во время допроса сообщил, что военное командование ВСУ отправляет бойцов на фронт без подготовки. Он также добавил, что сдался ВС РФ по собственной воле, хотя «мог бы и дальше стоять с этим автоматом».

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Ведерников заявил, что украинское командование обманом отправило на передовые позиции непригодных к службе мобилизованных солдат. Он уточнил, что во время мобилизации его признали «ограниченно годным» и пообещали поставить на дежурство на блокпостах вдали от линии боевого соприкосновения, однако он оказался на первой линии фронта.