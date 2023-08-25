Сладков раскрыл секрет ЧВК «Вагнер» Сладков: ЧВК «Вагнер» была бизнес-структурой, где все подчинено прибыли

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Главным секретом ЧВК «Вагнер» было то, что главной целью компании было извлечение прибыли, сообщил в Telegram военкор Александр Сладков. По его мнению, таким образом «Вагнер» избавлялся от избыточных систем управления и использовал только то, что было необходимо в данный момент времени.

Это бизнес-структура. Все подчинено извлечению прибыли, прибыль — главный продукт, и в этом я вижу плюс. Все лишнее — долой! Лишнее выкинуто из системы управления, из перечня повседневных и глобальных задач, из штатной структуры, — написал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не удивлен катастрофой самолета, пассажиром которого мог быть бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин. До этого американский лидер пошутил, что после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» он бы на месте Пригожина «следил за тем, что ест».

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон Пригожина. При этом его тело среди останков пассажиров самолета не идентифицировали.