Сладков раскрыл глаза Зеленскому на ход СВО: что пишут военкоры 22 июля Военкоры обсуждают в Telegram-каналах последние новости спецоперации России на Украине

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»

Гибель военкора Ростислава Журавлева стала главной темой для обсуждения его коллегами в Telegram-каналах. Также военные корреспонденты и блогеры рассказали последние новости о спецоперации и оценили заявленные президентом Украины успехи «контрнаступа» ВСУ. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Высока вероятность захвата Запорожской АЭС»

Противник испытывает дефицит свежих идей, убедившись в малоэффективности и малоэффектности своего ползучего наступления, уверен Александр Ходаковский.

«Высокая степень потерь при более чем скромном результате — повод для критики в западных СМИ и едких замечаний со стороны „партнёров“. Наши военные аналитики склоняются к мысли, что высока вероятность попытки захвата Запорожской АЭС, для чего планируют задействовать наиболее подготовленные подразделения ССО Украины, но по имеющимся данным контроль за выполнением операции будет возложен на англичан», — поделился информацией Ходаковский.

Он добавил, что «разведка отмечает всё больше направлений, где противник переходит к ожиданию наших наступательных действий, проводя работы по укреплению обороноспособности и повышению живучести своих подразделений на передней линии».

«Наблюдается нехватка боеприпасов, падение мотивированности военнослужащих ВСУ, но резервы, тем не менее, противник имеет ещё достаточные для того, чтобы мы не расслаблялись. Понимая, что потенциал тает, противник ищет способы его наиболее звучного применения», — рассказал Александр Ходаковский.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

«Военкоры Русской весны»: «В окрестностях Клещеевки ВСУ кишат, как тараканы»

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» поделились своей информацией о том, как погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. По их версии, картина случившего выглядит примерно так:

Группа военкоров снимала обстановку на Запорожском фронте, где ВСУ начали массово применять кассетные боеприпасы.

Журналистов отследил вражеский БПЛА.

По месту нахождения группы и сопровождавших её бойцов на стыке Пологовского и Васильевского районов был нанесён удар, предварительно, из РСЗО типа HIMARS, по прибытию эвакуационной группы все были накрыты кассетными боеприпасами.

Напомним, Минобороны сообщало, что по военкорам был нанесён удар 22 июля примерно в 12:00, когда они готовили материал об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

В результате удара кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста, Ростислав Журавлев скончался от полученных ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Состояние здоровья других военкоров средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается необходимая медпомощь.

Раненого журналиста Константина Михальчевского уже доставили в больницу Симферополя.

Также канал «РВ» рассказал, что ВС РФ продолжают бои за Клещеевку. По данным военкоров, ВСУ не оставляют попыток захватить этот населенный пункт.

«В окрестностях села враги постоянно кишат, как тараканы, прикрываясь лесным массивом. По таким целям мы давно научились бить точечно», — рассказали журналисты. Большую роль на этом направлении сейчас играет спецназ «Ахмат», отметили «РВ».

«Участок действительно сложный, но российские бойцы каждый день успешно отражают атаки», — заверили военкоры.

Александр Коц рассказал о знакомстве с погибшим военкором

Военный корреспондент Александр Коц выразил соболезнования матери погибшего коллеги Ростислава Журавлева.

Коц вспомнил историю знакомства с Журавлевым в Луганске в 2014 году.

«Ростик тоже был из „лимоновцев“. Он умудрялся сочетать в себе необычайную доброту, спортивную злость по отношению к противнику, лихое умение отдохнуть и запредельную работоспособность. Мы вместе носились под ракетными обстрелами в Степанакерте, освещали митинги в Ереване, ездили одними фронтовыми дорогами Харьковщины и Луганщины, выезжали на передок Запорожья. Это был очень открытый и дружелюбный парень, с которым было легко и спокойно — будь то за столом или в окопе под обстрелом», — рассказал Коц.

Александр отметил, что «любовь к военной журналистике у него была на первом месте». По словам Коца, за несколько лет Журавлев «вырос в серьезного профессионала, который мог и снимать, и писать осмысленные репортажи , и „молнить“, и помогать коллегам».

«А еще Ростик очень гордился своей мамой, которая возит гуманитарную помощь в зону боевых действий. Всего несколько дней назад он ездил к ней в Донецк, чтобы отметить день рождения. Уважаемая Людмила, примите мои соболезнования. Вы вырастили отличного сына и можете по праву им гордиться», — заключил Коц.

Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев

Александр Сладков: "Наши минные поля везде"

Александр Сладков выразил уверенность, что обстоятельства гибели Ростислава Журавлева обязательно будут установлены. «До нас здесь, в Донбассе, сарафанное радио все донесет. Тогда и судить будем. Главное то, что репортеры не дармовой хлеб едят, они его зарабатывают. Не выдумывают дистанционно новости, таскают их из огня», — подчеркнул он.

Сладков также ответил в своем Telegram-канале на слова Владимира Зеленского о том, что «наступление набирает обороты» и ВСУ якобы «уже прошли основные минные поля».

«Позволю себе не согласиться. По поводу минных полей. Нет российских „основных минных полей“. Наши минные поля везде. Те мины, что взрываются под вражеской техникой в „серой зоне“, они быстро дополняются за счет дистанционного минирования и устанавливаемых саперами новых противотанковых и противопехотных мин», — отметил военкор.

Сладков объяснил, что «речь о труднодоступной и опасной «серой зоне, но есть же зоны сплошного плотного минирования перед второй линией обороны, перед третьей».

«Эти же поля не пройдены? Мы можем отходить, затягивать противника за собой в огненные мешки, заводить его наступающие подразделения на минные поля второй линии обороны, уничтожать штурмующих, выравнивать линии фронта и минировать поля по-новой у себя в тылу», — отметил Сладков.

Что касается «набирающего обороты украинского наступления», военкор выразил мнение, что подобная формулировка справедлива только в отношении количества потерь ВСУ. «По отбитой территории — нет. Там мизер», — заключил Александр Сладков.

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