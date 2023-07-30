Сладков провел Игнату урок географии после слов о возможностях дронов ВСУ Сладков ответил на слова Игната о способности украинских дронов долететь до любой точки РФ

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Даже крупные самолеты долетают до отдаленных российских регионов с четырьмя пересадками, напомнил военкор Александр Сладков в Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на слова спикера ВВС Украины Юрия Игната, заявившего, что украинские беспилотники долетят в любую точку России.

До отдаленных районов нашей страны большие самолеты летят с четырьмя пересадками, страна такая у нас, вон одна Якутия по площади больше, чем пять Украин. А уж по экономическим и военным возможностям и сравнивать нечего, — ответил Сладков.

Военкор также напомнил Игнату, как в 1859-м году в плен был взят имам Шамиль. Его доставляли в Санкт-Петербург из Дагестана. По словам Сладкова, тогда Шамиль был крайне удивлен размерами России. Он выразил недоумение, как им удавалось воевать со страной на протяжении 25 лет. В ответ князь Александр Барятинский сказал: «Хорошо, что нам во Владивосток ехать не надо», написал военкор.

Ранее Сладков рассказал о ситуации на Ореховском направлении. По его словам, ВСУ продолжают активное наступление, несмотря на то, что линия фронта уже усеяна трупами украинских солдат. На подступах к позициями российских войск также можно наблюдать подбитую и уничтоженную технику противника, добавил военкор.