Сладков призвал создать новый род войск: что пишут военкоры 30 июня Российские военкоры о главных событиях СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали об оперативной обстановке в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Евгений Поддубный отметил эффективность отечественного ПВО против крылатых ракет Storm Shadow, Александр Коц назвал потери ВСУ огромными, а Александр Сладков призвал создать новый род войск. Подробности — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный: «Российское ПВО адаптировали к Storm Shadow»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный прокомментировал удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Бердянску, который удалось предотвратить ПВО

«У Бердянска силами наших бойцов ПВО сбита англо-французская малозаметная крылатая ракета Storm Shadow. Боевая часть ракеты — около 450 кг. Специалисты адаптировали боевое применение отечественных систем ПВО для уничтожения этого типа вооружения. Не стоит забывать, что российские военные всю жизнь учились воевать против противника, который использует именно западные средства поражения», — подчеркивает Поддубный.

Информацию о ракетной атаке на Бердянск подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, ПВО перехватило ракеты — они упали в полях.

Александр Коц: «Киев потерял огромное количество солдат в наступлении»

Военный корреспондент КП Александр Коц отмечает, что Киев продолжает попытки восстановить потери в живой силе за счет большего охвата подлежащих мобилизации лиц

Фото: МО Украины

«С первых дней начала наступления ВСУ потерпело множество неудач, потеряв немалую часть поставленного западного вооружения и огромное число живой силы. Украинские чиновники продолжают пытаться восстанавливать людской ресурс через расширения перечня лиц, которые могут быть мобилизованы», — подчеркнул Коц.

Военкор отреагировал на решение Верховной рады расширить перечень лиц, подлежащих мобилизации. В него впервые с начала СВО были включены родственники инвалидов 1-й и 2-й группы — при условии, что есть другие трудоспособные члены семьи, способные за ними ухаживать.

Александр Сладков: «В ВС РФ нужно создать БПЛА-войска»

Военный корреспондент Александр Сладков призвал создать ВС РФ отдельный род войск для операторов БПЛА. По мнению военкора, также нужна соответствующая военно-учетная специальность (ВУС).

«Ни пехота, ни артиллерия, ни разведка без БПЛА давно не обходятся. Создайте вы уже соответствующий род войск. Введите соответствующий ВУС и готовьте специалистов в ШМАСах (школах младших авиационных специалистов. — NEWS.ru). Введите предмет „управление БЛА“ в военных училищах, обучайте управлению подразделениями и соединениями БЛА в академиях», — призвал Сладков.

Фото: МО РФ

Дмитрий Стешин: «Бежавшие из-за попытки мятежа россияне просятся назад»

Военный корреспондент КП Дмитрий Стешин призвал ставить специальный штамп в загранпаспорте для россиян, которые массово выезжают из страны в периоды политической неопределенности — такие, как попытка мятежа ЧВК «Вагнер».

«Бежавшие в минувшую субботу уже просятся назад — за три дня 96 обращений в МИД, просят деньги на обратные билеты. Стоило бы ввести специальный штамп для загранпаспортов — ставить его на первый разворот при обратном пересечении границы. Есть еще один вариант — просто не пускать их обратно в Россию», — предлагает Стешин.

По данным СМИ, на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» цены на авиабилеты в ближнее зарубежье выросли в несколько раз из-за ажиотажного спроса. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что спрос на наличные вырос в среднем на 30%.

Даниил Безсонов: «Иностранные наемники — приоритетная цель»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что иностранным наемникам в рядах ВСУ дали понять, что они являются приоритетной целью для российских атак.

«Иностранные наёмники на Украине должны хорошенько усвоить, что их места дислокации являются приоритетной целью для нас. Иностранные наёмники уничтожаются даже быстрее штабов ВСУ, чтобы неповадно было шастать по зоне СВО. Некоторые иностранные обитатели Яворовского полигона ещё в начале СВО прочувствовали это», — напомнил Безсонов.

На этой неделе Минобороны сообщило о ликвидации до 20 иностранных наемников и военных советников в результате ракетного удара по Краматорску.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Архангел спецназа»: «Десантники отражают атаки ВСУ под Красным Лиманом»

Авторы Telegram-канала «Архангел Спецназа» сообщают о попытках наступления ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР.

«На Торском участке идут бои, задействованы шесть бригад ВСУ. Подразделения ВДВ наносят противнику огневое поражение, не оставляя позиций. Работает наша артиллерия», — говорится в сообщении.

Минобороны эту информацию пока не комментировало.

«Архангел спецназа» отмечает, что боевой потенциал ВСУ на Запорожском направлении не позволяет вести активное наступление. Идет перегруппировка — подразделения перебрасывают на другие направления. По данным Telegram-канала, продолжаются попытки продвижения ДРГ — они пресекаются артиллерией и штурмовой авиацией.

Репортер Руденко: «Решение по поставкам ATACMS уже принято»

Репортер Андрей Руденко, комментируя информацию о возможной передаче ракетных комплексов MGM-140 ATACMS Киеву, предположил, что решение о передаче вооружений уже принято.

«MGM-140 ATACMS концептуально является аналогом ОТРК „Точка-У“ и „Искандер-М“, имеют дальность до 300 км и могут запускаться с уже имеющихся в наличии у ВСУ ракетных установок HIMARS и M270. По опыту могу сказать, если начинаются обсуждения в западных СМИ по поставкам того или иного вооружения, значит решение уже принято», — подчеркнул Руденко.

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