Сладков призвал снять «розовые очки» и посмотреть более трезво на Украину Сладков заявил, что Украина не ослабла

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков призвал россиян в Telegram-канале снять «розовые очки» и не верить в то, что Украина ослабла. Он посоветовал им задуматься о том, что эта страна представляет собой оболочку военного потенциала Запада, который наполняет ее чем хочет.

Нашему народу при рассмотрении ситуации, связанной с СВО, розовые очки тоже не нужны. Кто-то говорит: «Украина уже не та, она ослабла!» Не верьте вы! Украина — это давно оболочка потенциала Запада, который как и чем хочет, тем ее и наполняет, — написал Сладков.

По мнению военкора, Россия «воюет с военным потенциалом НАТО», однако «западные звери понимают свою проблему» и осознают, у Москвы есть как обычное вооружение, так и стратегические ядерные системы. Журналист подчеркнул, что Западу нельзя выводить РФ на решение о применении ядерного оружия.

По мнению Сладкова, российская сторона выравнивает ситуацию до возможности продуктивно вести войну обычными средствами. Журналист подчеркнул, что такая тактика — еще один щелчок по носу врага. Москва «растит потенциал, способный воевать и так и так», отметил Сладков.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер сообщил, что у стран НАТО почти не осталось боезапасов из-за помощи Украине. По его словам, ряд членов Альянса могут лишиться боеприпасов и техники через 10 дней в случае военного конфликта, в числе этих стран находятся США.