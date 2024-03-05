Сладков призвал ответить Германии на угрозу разрушения Крымского моста

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России необходимо ответить конкретными заявлениями на угрозу разрушения Крымского моста немецкими ракетами Taurus, о которой стало известно из перехваченного разговора двух немецких офицеров, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Проанализировав ситуацию, журналист пришел к выводу, что такой исход действительно возможен.

Сладков задумался, по какой причине Минобороны Германии так быстро отреагировало на перехваченный разговор двух своих офицеров. Военкор допустил, что этот диалог может быть спланированной провокацией, но в конечном счете пришел к выводу, что он имел место.

Хотят они (силы НАТО. — NEWS.ru) и войска ввести, и мост разрушить. Надо эти угрозы сразу купировать какими-то нашими конкретными заявлениями. Пока мы возмущаемся. Может и заявления будут, — написал он.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на записи с участием немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, не шла речь о конкретном планировании удара. Он также добавил, что высокопоставленные военные лишь обсуждали различные сценарии и это не означает «зеленого цвета» в вопросе передачи Украине ракет Taurus.

Публикацию перехваченного разговора он также назвал частью информационной войны России. Вместе с тем министр добавил, что ему пока что не известно о каких-либо других утечках, а информация, упомянутая во время разговора офицеров, не была предназначена для широкой общественности. Вопрос кадровых перестановок после инцидента министр обсуждать не стал, добавив, что ждет результатов расследования.