Сладков призвал «нейтралов» определиться с позицией по СВО

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале призвал «нейтралов» определиться с позицией по спецоперации. По его словам, победа России близится и вскоре людям с неопределенной позицией зададут вопрос об их вкладе в эту победу.

В России есть такая категория граждан — «нейтралы». Совершенно близко момент, когда будет задан вопрос: а что ты сделал для Победы? Лучше подумать об этом сейчас, потом будет поздно, — отметил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал скрин переписки с недавно выступившим на концерте «Песня года» артистом Александром Реввой, в которой призвал его высказать свое отношение к СВО. Бородин пояснил, что зрители хотят знать позицию исполнителя, а также поинтересовался у него, чей Крым, и спросил, не хочет ли Ревва поехать в зону спецоперации для поддержки российских бойцов.

Глава проекта подчеркнул, что «постучался» в блог к Ревве и ждет от юмориста «мужского ответа». Бородин выразил надежду, что артист не будет молчать, как это сделала певица Кристина Орбакайте.

До этого Бородин обратился к Орбакайте, попросив ее сделать публичное заявление об СВО. Он назвал позицию Орбакайте «тихушной» и задался вопросом, не использует ли дочь певицы Аллы Пугачевой Россию для зарабатывания денег.