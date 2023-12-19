Сладков призвал «не хоронить» ВСУ раньше времени Военкор Сладков заявил, что не стоит «хоронить» ВСУ преждевременно

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Вооруженные силы Украины не стоит «хоронить» преждевременно, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, все сразу поймут, когда у противника «все рухнет».

Не хороните вы пока ВСУ. Когда все рухнет, мы это сразу увидим, моментально. Я не чувствую, что они готовятся к операции по грамотному отходу. Это ж волю и доверие людей надо иметь, чтоб заявить, мы, мол, приняли непростое решение, чтоб сберечь людей, отходим, — высказался Сладков.

Военкор добавил, что Киев не может позволить себе подобных заявлений, потому что его сразу «на вилы поднимут». Поэтому ВСУ сражаются до последнего бойца, в числе которых преимущественно тероборонщики и новобранцы, отметил Сладков.

Ранее военкор сообщал, что число украинских военнопленных значительно увеличилось. Он указал, что среди них встречаются как десантники, так и штурмовики пехотных подразделений. Сладков указал, что бойцы отстреливаются до последнего, но если выбор встает между жизнью и смертью, они выбирают первое.

Вместе с тем Сладков проанализировал публикации западных СМИ о планах ВСУ начать новое контрнаступление. По его словам, это может свидетельствовать либо о намерении Киева выманить деньги у Запада, либо ввести Генштаб РФ в заблуждение. При этом сам военкор усомнился в такой возможности.