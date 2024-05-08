Сладков предрек «гигантское напряжение» в России после победы в СВО Военкор Сладков: соцсистема и ВПК России будут в напряжении даже после победы

Военно-промышленный комплекс и социальная система России будут испытывать «гигантское напряжение» даже после победы в конфликте с Украиной, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он сравнил обстановку после окончания СВО с солдатами, которые лихорадочно набивают патронами опустевшие магазины, чтоб сохранить возможность стрелять.

Тяжелый период продолжится даже после нашей победы. Что-то зависит от условий ее достижения, а что-то в любом случае нам предстоит пройти, — написал Сладков.

Военкор утверждает, что работа врачей с военными продолжится даже после успешного завершения конфликта. Участники СВО, получившие ранения в бою, будут проходить операции второй и третьей очереди. Кроме того, им понадобится помощь реабилитологов и протезистов.

И еще. Вы наблюдали когда-нибудь за бойцами после жаркой перестрелки, например, в засаде или отбиваясь от засады? Как правило, бойцы лихорадочно набивают патронами свои опустевшие магазины, чтоб сохранить возможность стрелять. Так и наш ВПК будет в огромном напряжении пополнять боевые запасы наших вооруженных сил для возможного продолжения действий и в запас, — объяснил Сладков.

По его мнению, России также придется укреплять защиту в приграничных районах и Заполярье из-за потенциального конфликта в Арктике. Он утверждает, что придется строить бетонные укрытия под землей.

Ранее Сладков заявил, что на войне должно быть все военное. Журналист также задался вопросом, когда российская сторона спрячет свои склады и пункты управления и расположения личного состава под землю и бетон.