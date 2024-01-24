Сладков предположил, к каким событиям приведет ЧП с Ил-76 Сладков: инцидент с Ил-76 может привести к дальнейшей эскалации конфликта

Военкор Александр Сладков поделился мнением, что сбитый, по его словам, в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных и члены экипажа, является мотивом к дальнейшей эскалации конфликта. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что инцидент способен привести к расширению зоны действий российских ракет «земля-воздух» и «воздух-воздух». Минобороны РФ не комментировало информацию о том, что борт был сбит.

Сбитый транспортный самолет над территорией России — это мотив к дальнейшей эскалации противостояния и к расширению зоны действий российских ракет «земля-воздух» и «воздух-воздух», — написал он.

Авиакатастрофа произошла в районе полудня 24 января. Минобороны России сообщало, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В МО подтвердили, что украинских солдат перевозили в Белгородскую область для обмена.

Telegram-канал SHOT писал, что российские пилоты еще одного военного самолета Ил-76 экстренно развернули борт с целью спасти находящихся на борту украинских военных. По его данным, на борту самолета находятся 80 пленных украинцев. Канал со ссылкой на источник заявлял, что 24 января должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192 на границе Белгородской области.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. По словам парламентария, сейчас не может быть речи об обмене военнопленными.