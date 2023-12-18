Сладков предложил возродить подготовку «воспитонов» в России Сладков: в России необходимо возродить практику воспитания детей-сирот в армии

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В России необходимо возродить подготовку «воспитонов», заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он выступил с соответствующим предложением на заседании комиссии Совета Федерации «По расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних» со стороны Киева. Как он объяснил в своем Telegram-канале, речь идет о воспитании детей-сирот в армии.

Да-да, сироты-школьники, живущие в армии по-взрослому: свой кубрик, солдатский распорядок дня, вместо боевой подготовки учеба в школе, но отбой — подъем — зарядка — прием пищи — все то же самое. Вместо папы — ротный, за мамку — старшина. Может, вернемся к этому? — прокомментировал свое предложение журналист.

Сладков также обратил внимание на судьбу Донецкого военного лицея. Военкор попросил сделать все возможное, чтобы его сохранить, несмотря на трудные и опасные времена.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что в Луганской и Донецкой народных республиках с 2014 года погибли минимум 270 детей. По его словам, это число продолжает расти в результате военной активности ВСУ. Министр также отметил, что реальное количество жертв может оказаться больше, так как данные поступают с опозданием.