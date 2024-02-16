Сладков пояснил, как Украине избежать рабства и нищеты Сладков: лучший вариант для Украины в конфликте с РФ — капитуляция

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Сладков

Если бы были подписаны Стамбульские соглашения, на Украину вернулись бы Херсонщина и Запорожье, а конфликт с Россией был бы завершен, выразил мнение военкор Александр Сладков, размышляя в своем Telegram-канале о причинах, по которым ВСУ ведут боевые действия. Он добавил, что Запад не согласится списать Киеву долги, их заставят вернуть, даже если украинцам придется продавать на органы детей. Лучшим вариантом для Киева Сладков считает капитуляцию, которая сулит безопасность, развитие и отсутствие долгов.

Может, воюете за свободу? Россия много свободы у вас забрала? А сейчас свободны? Нет. Вы даже собственными смертями не управляете. Запад решает, кого и сколько на Украине умерщвлять, а кого не трогать, — обратился к украинцам Александр Сладков.

По его словам, Украина воюет не за Крым, который ушел к России. В противном случае на майдане не ставили бы перед собой цель убивать русских, которых на полуострове больше всего, указал он.

Итак, впереди два варианта. Победа — рабство и нищета. Капитуляция — безопасность, развитие и никаких долгов, — резюмировал военкор.

Ранее Александр Сладков назвал союз президента Украины Владимира Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского трагичным для украинского народа. Новый военачальник начал стягивать в Авдеевку оставшиеся боевые резервы, которых и так немного, объяснил он. По мнению военкора, на линии соприкосновения для Украины назревает трагедия.