Чего не хватает ВС РФ для наступления в СВО: сводка военкоров 16 октября

Фото: МО РФ

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, седьмая годовщина гибели Моторолы, вероятный призыв в ряды ВСУ инвалидов третьей группы, ожидания от СВО на фоне наступления глубокой осени и зимы — российские военкоры обсуждают эти и другие темы в своих Telegram-каналах. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Ходаковский: «Происходящее на Ближнем Востоке — повод всмотреться в себя»

Александр Ходаковский написал в Telegram-канале, что «происходящее на Ближнем Востоке — не только возможность извлечь примеры, которые бы выгодно нас выделяли на фоне чьих-то решений и поступков, это еще и причина в очередной раз максимально пристально всмотреться в нас самих, в наши мотивы, в наши методы и подходы».

По его мнению, последствия СВО будут разбирать еще долго.

«Казалось бы, если тебя что-то не устраивает в соседней стране — отвернись от нее и предоставь ей возможность жить по своим правилам. Но такое решение не может быть односторонним, иначе отвернись — это просто подставь спину», — объяснил Ходаковский.

Автор убежден, что целая совокупность факторов свидетельствует о верности решения начать спецоперацию на Украине. По словам Ходаковского, «займи мы пассивную позицию — звезды неизбежно сошлись бы неблагоприятным для нас образом». Помимо внешних угроз, были и внутренние, считает он.

«Внутренние интересанты всегда не прочь поиграть в передел сфер влияния, в том числе и при помощи внешнего фактора; собственно, сам внешний фактор; неизбежный трансфер, который также неизбежно ослабил бы на время вертикаль власти, потому что значительная часть ее устойчивости — заслуга авторитета Путина... Россия, на самом деле, оказалась в невыгодном для себя положении, и нужно было принимать решение», — написал Ходаковский.

Фото: МО РФ

Александр Коц: «ВСУ будут отправлять в бой астматиков, сердечников и эпилептиков»

Военкор Александр Коц вспомнил в своем канале о том, что 16 октября — семь лет со дня гибели командира ДНР Арсена Павлова (Моторолы).

«Мы познакомились весной 2014 года, когда в Славянск еще можно было проехать по прямой, но в городе и на его окраинах уже вовсю шли бои. Недалеко от блокпоста „Карандаши“, по дороге на Андреевку, под огонь украинской артиллерии попал микроавтобус. В сгущавшихся сумерках мы, погасив фары, медленно ехали в сторону горящего „бусика“, когда из темноты материализовался гном в „сбруе“, увешанный оружием. Хотя он был невысокого роста, экипировка смотрелась на нем очень органично, придавая убедительности», — рассказал Коц историю знакомства с Павловым.

Военкор добавил, что «Моторола никогда не рвался в политику, она ему не была интересна».

«Поэтому версия о внутренних разборках здесь просто неуместна. На Украине же с него нарисовали образ жестокого монстра, расстреливающего пленных. Я видел, как он общался с пленными, это вранье. Расстрел для него — потеря достоинства. Он не был снисходительным, но и не был жестоким. Он не был красноречивым, но был очень убедительным. Он не был красавцем, но был преданным другом и мужем. Он был воином от Бога. Рыцарем веселого образа», — заключил Александр.

Также Коц прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что в ближайшем будущем в ВСУ официально начнут призывать мужчин с третьей группой инвалидности.

«Подчеркивается, что данные лица вполне пригодны к строевой службе, хоть и с незначительными ограничениями. Разберемся, какие заболевания относятся к третьей группе инвалидности. Ишемическая болезнь сердца, аритмия, врожденные пороки сердца, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, артрит, артроз, остеохондроз, эпилепсия, болезнь Паркинсона, диабетическая нейропатия. И это далеко не полный список», — подчеркнул военкор.

Коц констатировал, что здоровых бойцов ВСУ «уже не хватает».

«В бой будут отправлять сердечников, астматиков и эпилептиков. Их единственная задача — погибнуть. Вряд ли инвалиды третьей группы смогут днями напролет ходить в бронежилете, спать в холодных окопах и питаться солдатской кашей», — написал российский журналист.

Еще одна публикация, обратившая на себя внимание военкора, рассказывает о том, что на прошлой неделе украинский лидер Зеленский хотел приехать в Израиль с госсекретарем США Блинкеном, но ему ответили, что сейчас для этого «неподходящее время». Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на источники.

«Украинский президент явно надеялся под шумок выпросить у Израиля что-нибудь военное и высокотехнологичное. В крайнем случае согласился бы и на деньги. Но Израилю явно сейчас не до Зеленского. Как и американцам. Тель-Авив Вашингтону роднее и ближе, чем прожорливый Киев», — считает Коц.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Зеленский

Он сравнил Зеленского с ревнивой женой, которая «следит за мужем, подозревая, что он ходит к любовнице».

«Он явно боится, что США „изменят“ ему с Израилем. Впрочем, „женой“ в этом случае правильнее было бы назвать Израиль, который Вашингтон поддерживает десятилетиями. А Украина — даже не любовница, а так — девушка на час», — уверен журналист.

Александр Сладков: «Не стоит ждать от наших военных активных наступательных действий осенью и зимой»

«Я считаю, что не стоит ждать от наших военных активных наступательных действий этой осенью и предстоящей зимой. Дело не в погоде. Пока мы не создадим наш наступательный потенциал, значительно превышающий оборонительный потенциал ВСУ (в 5, а лучше в 10 раз), приказ о наступлении давать не нужно», — высказал мнение Александр Сладков.

Военкор признал, что ВСУ «тоже будут укрепляться, забивать свои арсеналы оружием и боеприпасами, набирать и готовить солдат». Он призвал обязательно учитывать этот факт.

«Но мы, я считаю, не можем позволить себе наступать так, как это делают сегодня украинцы, даже если мы реально будем идти вперед, но ценою больших потерь», — пояснил Сладков.

Он назвал ряд направлений, где, по его мнению, российским войскам было бы хорошо укрепиться. Главные из них:

дисциплина реальности докладов (с уголовной ответственностью за ложь);

наконец создать и поставить в действующую армию современные отечественные средства разведки (войсковой, артиллерийской);

усилить возможности ВКС (имеются в виду КС) в снабжении разведданными воюющих группировок;

перевод производства ФПВ дронов, тепловизоров, дальнобойного снайперского оружия и фронтовых систем РЭБ на государственные рельсы (включить в процесс снабжения армии ВПК, освободив от этого гражданское общество и ответственных бизнесменов).

По мнению Сладкова, без этого требовать от военных «продуктивных наступательных действий будет несправедливо».

«А на все поправки требуется время, как раз как минимум осень и зима, а то и часть весны», — считает военкор.

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