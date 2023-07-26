Сладков показал кадры тренировки операторов ПТУР на симуляторе Военкор Сладков показал на видео подготовку операторов ПТУР в российской армии

Фото: МО РФ

Операторы противотанковых ракетных комплексов в ВС РФ перед отправкой в зону боевых действий проходят подготовку на импровизированном симуляторе, сообщил военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канале он опубликовал уникальные кадры с тренировки по отработке моторики для ведения управляемой ракеты к цели.

В бригаде «Терек» я увидел интересный симулятор — обучение операторов ПТУР. Просто, как игра, — написал Сладков.

Судя по видео, в процессе тренировки перед оператором на определенном расстоянии размещают лист бумаги с нарисованными на нем различными фигурами. Задача бойца заключается в том, чтобы провести лазерным прицелом по линиям, имитируя управление снарядом. Вести лазер необходимо при помощи двух ручек-манипуляторов на основании орудия. Они вращаются, поворачивая комплекс по двум осям.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили в зоне СВО противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с дистанционным управлением «Курган». Производитель вооружения показал кадры с наведением ракет, пуском и контролем поражения блиндажа ВСУ. Наведение и пуск боеприпаса осуществлялись оператором при помощи выносного пульта.