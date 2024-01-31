Сладков показал «лучшую самоходную артиллерийскую систему в мире» Сладков: шесть комплектов «Коалиции-СВ» в ближайшее время поступят в зону СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

САУ «Коалиция-СВ»

Шесть комплектов российской самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» в ближайшее время поступят в зону проведения военной операции на Украине, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что ее называют «лучшей самоходной артиллерийской системой мира».

Конечно, хочется в это верить, это ж наша система, она в нашу армию поступает. <...> 70 км — дальность стрельбы, 16 выстрелов в минуту. 70 снарядов — возимый боекомплект. Шесть комплектов этой САУ ждут в СВО «на днях». Ждем, дежурим, наблюдаем, — написал военкор.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что на линии боевого соприкосновения (ЛБС) больше всего ждут САУ «Коалиция-СВ» калибра 152-мм. Собеседник не исключил, что орудие позволит решить вопрос контрбатарейной борьбы и уничтожения РСЗО HIMARS и других артиллерийских систем ВСУ.

До этого Дандыкин объяснил, что «Коалиция-СВ» является новейшей отечественной разработкой. Он отметил, что она была принята на вооружение в срочном порядке без длительного традиционного комплекса испытаний. По его словам, это оружие превосходит американскую САУ Paladin или немецкую PzH 2000 и другие аналоги по дальности, точности и скорострельности.