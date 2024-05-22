Сладков одной фразой обозначил цель ядерных учений России Сладков мудростью о больших батальонах объяснил цели ядерных учений России

Россия начала учения с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, чтобы доказать смысл афоризма «Большие батальоны всегда правы», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, эту мудрость любил повторять Наполеон Бонапарт.

Ядерные учения, их цель — подтвердить любимую мудрость Наполеона: «Большие батальоны всегда правы», — написал Сладков.

Минобороны России объявило о старте первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия 21 мая. Отмечается, что они проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ. Военные отрабатывают учебно-боевые задачи со специальными боеприпасами для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Позже Минобороны опубликовало видео ядерных учений в Южном военном округе и отработки снарядов, в том числе ракет «Кинжал». В них участвовал личный состав Воздушно-космических сил России. На кадрах можно увидеть перемещение колонны боевых машин и военнослужащих. Также был запечатлен момент раскрытия и приведения в боевую готовность ракетных комплексов. К учениям также привлекли военные самолеты.